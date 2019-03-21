السفير الأمريكي في اليمن: واشنطن لا تدعم جماعات تسعى لتقسيم اليمن

قال السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، إن واشنطن لا تدعم جماعات تسعى لتقسيم اليمن.

وتابع السفير الأمريكي أنه لم "يفقد الأمل" في إمكانية تنفيذ اتفاقات استوكهولم، حسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يعلق على لقائه بوغدانوف

وأكد ماثيو تولر أن أسلحة الحوثيين تمثل خطرا على المنطقة وعلى اليمن

وألقى السفير الأمريكي لدى اليمن باللائمة اليوم الخميس على الحوثيين في تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي وقال إن أسلحتهم تمثل خطرا على دول المنطقة.

وقال السفير ماثيو تويلر في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا من مدينة عدن الجنوبية إن الولايات المتحدة تشعر "بإحباط بالغ" لما وصفه بمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات، مضيفا أنها لم "تفقد الأمل" في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات سلام جرت في ديسمبر كانون الأول الماضي.

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من "الحوثيين".

وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.