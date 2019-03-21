مصر تكشف عن موقف تركي يجلب الخير للبلاد

قدم رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، أحمد العطار، تقريرا إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أكد فيه أن تركيا فتحت أسواقها مجددا أمام البطاطس المصرية.

© Sputnik . Ruslan Krivobok مصر تعرض منتجاتها على روسيا بدلا للمنتجات التركية

وقال العطار، إن "تصدير البطاطس إلى تركيا سوف يبدأ فعليا اعتبارا من اليوم الخميس بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط الفنية المطلوبة"، وذلك وفقا لصحيفة " الأهرام " المصرية.

من جهته، قال وزير الزراعة المصري عز الدين أبوستيت، إن "الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة في كل دول العالم أمام الصادرات الزراعية المصرية، في خطوة ستساهم في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي وتحقق القيمة المضافة إلى الناتج القومي".

وأضاف وزير الزراعة، أن "الحجر الزراعي كان قد نجح أيضا قبل ثلاثة أشهر في فتح الأسواق التركية أمام البصل المصري"، ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 طفرة غير مسبوقة في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.