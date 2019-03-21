سفير البحرين في موسكو: البحرين مهتمة بالشراكة الاستراتيجية مع روسيا

وقال الساعاتي، في حديث لوكالة "سبوتنيك":

"أنجزنا المشروع ببناء المنصات لاستقبال وتخزين الغاز المسال، وهو جاهز الآن. بالنسبة إلى مذكرة التفاهم مع "غازبروم"، فقد تم الاتفاق على تزويد المملكة باحتياجاتها، ولكن هذه الخزانات تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، وهناك الآن مشاورات مع الشركات الروسية لتزويد هذه المنصات، ولكي تدخل معنا في شراكات استراتيجية، وليس القيام بعمليات بيع وشراء، لأن الغاز متوفر الآن في كل أنحاء العالم".

وتابع: "فإذا كانت المسألة بيعا وشراء فإننا نستطيع أن نشتري من الأسواق بأفضل الأسعار، ولكننا نريد تعاونا استراتيجيا مع الجانب الروسي، بحيث نقوم بشراكة تعتبر من خلالها روسيا هذه المحطات منصات لها، ونقوم معا بتسويق الغاز وبيعه في منطقة الخليج".

وحول حقل الغاز الصخري الذي تم اكتشافه في العام الماضي في البحرين، قال الساعاتي: "نحتاج إلى الكثير من المال والاستثمارات، فهو كبير حجماً، وهو حقل نفطي وفيه غاز، وكذلك فهو حقل صخري، وبالتالي فإنّ عمليات الاستكشاف تحتاج إلى وقت. نأمل أن نتمكن خلال السنوات الأربع القادمة من إنجاز العمليات الفنية الكبيرة".