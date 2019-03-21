بومبيو يوجه رسالة للإيرانيين من إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القضايا الإقليمية، التي تهم الطرفين.

وكتب بومبيو، على "تويتر"، اليوم الخميس 21 مارس / آذار: "ناقشت مع نتنياهو، مواجهة النفوذ الإيراني"، مؤكدا أن أمريكا تعيد التأكيد على التزامها بأمن إسرائيل.

On behalf of the American people, I extend my warmest wishes to everyone celebrating #Nowruz in the U.S., Iran, and around the world. May the new year be filled with rebirth, health, and prosperity. Nowruz Mobarak! نوروز مبارک pic.twitter.com/hTYPsqEzV6 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 21, 2019

وخلال زيارته لإسرائيل التقى بومبيو، رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، مشيدا بالعلاقات القوية بين البلدين.

وتأتي تلك التدوينة بعد تدوينة سابقة عن إيران، هنأ فيها الشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، مضيفا: "أتوجه بالتهاني لكل الإيرانيين في إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي كل مكان حول العالم بمناسبة هذه المناسبة".

.@netanyahu and I had far-ranging discussion of regional issues, including efforts to counter the Iranian regime's malign influence. The U.S. is firmly committed to Israel’s security. pic.twitter.com/EOqRUvfVac — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 21, 2019

وقال بومبيو: "أتمنى للإيرانيين الرفاهية والصحة".

وتحتفل إيران ودول آخرى، بعيد النوروز، الذي يوافق رأس السنة وفق التقويم الشمسي، ويوافق 20 مارس، من كل عام.