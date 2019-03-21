الحكومة السعودية تفاجئ أًصحاب المشروعات بقرار جديد

قال وزیر العدل السعودي رئیس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور ولید بن محمد الصمعاني، إنه تم تدشين نظام إلكتروني لإدارة البرامج المشروعات، مشيرا إلى أن هذا النظام يعد أحد أبرز إنجازات مكتب البرامج والمشروعات في الوزارة، وأنه تم تنفيذه وفقا لأفضل الممارسات العالمیة، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

مميزات بوابتنا التفاعلية الجديدة:

— أفضل وأحدث المعايير الرقمية

— وصول سهل للمحتوى والخدمات

— خارطة لمواقع المرافق العدلية

— متوافقة مع جميع المتصفحات والأجهزة الذكيةhttps://t.co/zGJf5YgIFI pic.twitter.com/dyPdPAeUF2 — وزارة العدل (@MojKsa) March 18, 2019

وقال محمد بن عوض آل الشيخ، المشرف العام على مكتب البرامج، إن هذا النظام، یوفر للوزارة أداة فاعلة لإدارة المبادرات التحولیة، والمشاریع التطویریة لتحقیق الأھداف الاستراتیجیة للوزارة.

ويهدف المشروع بتعزیز الحوكمة وتطویر الفاعلیة على مستوى الوزارة، بما يتماشى مع رؤیة المملكة 2030، بحسب آل الشيخ، الذي أوضح أنه يدعم الوزارة في عملیة التخطیط والتنفیذ ومراقبة المبادرات والبرامج والمشاریع التطویریة.