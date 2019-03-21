الكويت تفاجئ 33 دولة بقرار جديد بشأن العمالة

قدمت وزارة الداخلية الكويتية إلى السفارة السعودية في البلاد، قائمة بالجنسيات التي يمنع رعاياها من العمالة المنزلية من الدخول برفقة كفلائهم من مواطني مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجنسيات المقيدة عموما من دخول الكويت.

وبحسب خطاب رسمي اطلعت عليه صحيفة "الأنباء" فإن آخر تحديث لقائمة الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها وكذلك الدول الموقوفة التي لا يسمح باستقدام رعاياها من هذه الفئة إلى البلاد تم في 4 فبراير/ شباط الماضي بناء على كتاب تلقته الداخلية من السفارة.

وتضمن الكتاب أن قائمة الدول التي لا يسمح باستقدام رعاياها تضم 21 دولة هي: كينيا، أوغندا، نيجيريا، توغو، السنغال (الإناث)، مالاوي، بوتان، تشاد، سيراليون، النيجر، جيبوتي، إثيوبيا، بوركينا فاسو، تنزانيا، غامبيا، غانا، زيمبابوي، مدغشقر، غينيا، غينيا بيساو، إندونيسيا.

وبحسب الصحيفة، هناك 5 دول أخرى موقوفة لأسباب أمنية وهي: الكاميرون، الكونغو الديموقراطية، بوروندي، إريتريا، ليبيريا، مؤكدا أن هذه القوائم تخضع للتغيير حسب الظروف.

وأوضح الكتاب أن هناك جنسيات يحتاج رعاياها إلى موافقة مسبقة للدخول برفقة كفلائهم، التي تتطلب إجراءات خاصة وتدقيقا أمنيا قبل دخولها البلاد وهي: سوريا، العراق، إيران، اليمن، باكستان، أفغانستان، بنغلاديش.

وكانت الشؤون القنصلية في السفارة السعودية قد أرسلت إلى وزارة الداخلية كتابا برقم 3303/13، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي تطلب فيه تزويدها بقائمة الجنسيات الممنوع دخول رعاياها من العمالة المنزلية برفقة كفلائهم من مواطني دول مجلس التعاون.