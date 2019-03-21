بالفيديو... مقتل العشرات إثر انقلاب عبارة في نهر دجلة بالعراق

ذكر مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، أن خمسة وأربعين شخصا على الأقل قتلوا في حادث غرق عبارة بمنطقة الغابات في مدينة الموصل العراقية، بسبب الحمولة الزائدة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه جرى انتشال 45 جثة، مشيرا إلى أن "العبارة كان على متنها العشرات من المواطنين أغلبهم عوائل وأطفال".

ولفت إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن عدد الأشخاص على متن العبارة كان أكثر من العدد المخصص، وهذا هو السبب الأول لانقلابها، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح بوابات سد للموصل".

A ferry with dozens of tourists, children among them, capsized in the Mosul area in Iraq, with at least 17 people dead, a security source tells Sputnik. Preliminary information indicates that the number of people on the ferry was more than the number allocated pic.twitter.com/kEiESThvcW — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) March 21, 2019

وتابع المصدر في حديثه لسبوتنيك أن "عمليات الإنقاذ مستمرة والدفاع المدني يواجه صعوبات في السيطرة على الوضع لكون الأعداد كبيرة".

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العبارة تستوعب 50 شخصا وعندما وصلت للعمق انقلبت بالكامل".

وقال مصدر أمني آخر للسومرية إن فرق الدفاع المدني والغواصين وقوى أمنية خرى تمكنت من إنقاذ 30 شخصا بينهم أطفال ونساء بعد أن سقطوا في المياه". وأضاف أن "مفارز الغواصين تباشر عملها".

تخوّف من مقتل عشرات العراقيين في غرق عبّارة سياحية في منطقة الغابات في #الموصل شمال غرب #العراق…الفيديو يظهر الصور الأولى بعد غرق العبارة pic.twitter.com/R7x9cA7Wcc — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) March 21, 2019

فيما نقلت وكالة "روداو" الكردية، عن مصدر قوله إن "أكثر من 100 شخص أغلبهم نساء وأطفال غرقوا على متن العبارة"، مضيفا أنه "تم انتشال عدد من الأشخاص" ، مبينا أن "الشرطة النهرية لا تزال تحاول إنقاذهم".

انقلاب عبّارة في نهر #دجلة شمالي #الموصل وعلى متنها اكثر من 200 شخص بينهم نساء واطفال. pic.twitter.com/PgJrhYOGIY — ناهض الزيدي (@nahednews) March 21, 2019

وكانت دائرة الموارد المائية في العراق، حذرت أمس الأربعاء، من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح بوابات سد الموصل، لكن إدارة الجزيرة السياحية لم تلتزم بالتعليمات، بحسب الوكالة.