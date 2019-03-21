مذيع إسرائيلي يوجه رسالة عاجلة إلى محمد بن زايد

وجه مذيع إسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، رسالة عاجلة إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

نشر المحلل السياسي والكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، رسالة عاجلة إلى الشيخ محمد بن زايد، تتضمن شكره العميق وتقديره الكبير على استقباله للبعثة الرياضية الإسرائيلية في الإمارات.

وكتب المذيع والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، أنه يقدم كل الاحترام لتعامل الشيخ ابن زايد الإنساني مع المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة.

⁦🇦🇪⁩⁦🇮🇱⁩

إلى سمو الشيخ @MohamedBinZayed

محمد بن زايد



نتقدم بخالص الشكر والتقدير على استقبالكم بعثة الرياضيين من #إسرائيل استقبالا حارّا

ولحسن استضافتهم في #الامارات



كل الاحترام لتعاملكم الإنساني مع المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة!



نتمنى أن نستضيفكم في إسرائيل

إن شاء الله🙏 pic.twitter.com/Yh4k5eQ0Fe — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 21, 2019

وتمنى آران استضافة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في إسرائيل، ردا على كرم الضيافة.

وقال شمعون آران: إلى سمو الشيخ محمد بن زايد، نتقدم بخالص الشكر والتقدير على استقبالكم بعثة الرياضيين من إسرائيل استقبالا حارّا، ولحسن استضافتهم في الإمارات.

وأضاف:

كل الاحترام لتعاملكم الإنساني مع المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة! نتمنى أن نستضيفكم في إسرائيل، إن شاء الله.

بعثة الرياضيين الإسرائيليين تسجل انجازات رياضية رائعة!



فقد حصلوا على ٢٢ ميدالية-

٤- ميدالية ذهبية

٦- فضية

١٢- برونزية.



كل الاحترام!!

وسيعودون مساء غد إلى #إسرائيل في ختام مشاركتهم في #أولمبياد_أبوظبي_2019



شاركت وفود ايضا من:#سوريا #لبنان #ليبيا #مصر #الأردن#أصحاب_الهمم pic.twitter.com/85jvWxxOZB — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 21, 2019

يشار إلى أن الوفد الرياضي الإسرائيلي المشارك في الأوليمبياد الخاص بالإمارات، حصل على 22 ميدالية، 4 ذهبية، و6 فضية، و12 برونزية.