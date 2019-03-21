عون: باستطاعة لبنان المشاركة في إعادة إعمار سوريا ونخطط لإنشاء سكة الحديد الساحلية

وأضاف أن باستطاعة لبنان المساهمة من الناحية الجغرافية من خلال مرفأي بيروت وطرابلس.
وتابع قائلا "نخطط لإنشاء سكة حديد ساحلية حيث أن هناك مدخلين لسوريا أحدهما في الشمال في حمص، والثاني باتجاه دمشق من البقاع. وهذه الخطة تستلزم بعض الوقت والإعمار في سوريا لن يتم على المدى القصير".
كما وتحدث الرئيس اللبناني عن العلاقات مع سوريا قائلا "نحن في لبنان "مطبعون" للعلاقات مع سوريا التي تتميز بوجود سفراء في كلا البلدين، وهي ليست بمقطوعة، وأن لبنان بلد مجاور لسوريا ويجمعهما العديد من القضايا المشتركة التي سنبحث بالتأكيد في حلها.
وإذا تطلب الأمر زيارة فسيتم ذلك، أما إذا لم يتطلبها، فبإمكان السفراء والوزراء والمجلس الأعلى القائم بين البلدين البحث بالقضايا ذات الصلة حيث أن زيارة الرؤساء تتطلب وضعا خاصا ولا تكون بغرض السياحة".
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