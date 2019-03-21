عون: باستطاعة لبنان المشاركة في إعادة إعمار سوريا ونخطط لإنشاء سكة الحديد الساحلية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لبنان يمكن أن يشارك في إعادة إعمار سوريا لدينا عدة شركات تتولى إعادة الإعمار.

© AFP 2019 / ATTA KENARE مشروع بناء إيراني ضخم في سوريا ضمن برنامج إعادة الإعمار

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في حوار مع وكالة " سبوتنيك " إن لبنان يمكن أن يشارك في إعادة إعمار سوريا لدينا عدة شركات تتولى إعادة الإعمار، ونحن حاليا نخطط لإنشاء سكة الحديد الساحلية، لدينا مدخلين لسوريا مدخل الشمال باتجاه حمص ومدخل باتجاه دمشق من البقاع، ولكن هذه الخطة تحتاج إلى وقت".

وأضاف أن باستطاعة لبنان المساهمة من الناحية الجغرافية من خلال مرفأي بيروت وطرابلس.

وتابع قائلا "نخطط لإنشاء سكة حديد ساحلية حيث أن هناك مدخلين لسوريا أحدهما في الشمال في حمص، والثاني باتجاه دمشق من البقاع. وهذه الخطة تستلزم بعض الوقت والإعمار في سوريا لن يتم على المدى القصير".

كما وتحدث الرئيس اللبناني عن العلاقات مع سوريا قائلا "نحن في لبنان "مطبعون" للعلاقات مع سوريا التي تتميز بوجود سفراء في كلا البلدين، وهي ليست بمقطوعة، وأن لبنان بلد مجاور لسوريا ويجمعهما العديد من القضايا المشتركة التي سنبحث بالتأكيد في حلها.

وإذا تطلب الأمر زيارة فسيتم ذلك، أما إذا لم يتطلبها، فبإمكان السفراء والوزراء والمجلس الأعلى القائم بين البلدين البحث بالقضايا ذات الصلة حيث أن زيارة الرؤساء تتطلب وضعا خاصا ولا تكون بغرض السياحة".