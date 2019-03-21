عون: لبنان يقع ضمن مثلث متساوي الأضلاع بين روسيا وأمريكا والصين

وأضاف عون أن "وضع لبنان لا يسمح له بالاختيار فهو لن يدخل في حروب مع أي من الفرقاء بل يسعى للتفتيش عن صداقات الجميع. من هنا نحن نقول بالصداقة للجميع والخلافات لمن هم مختلفون".
وشدد عون على أن "اللبنانيين على علاقة تاريخية مع روسيا تعود للقرن التاسع عشر"، مشيرا إلى أنه "عندما وقعت أحداث 1860، ووضع اتفاق 1864 وتوزعت حمايات الدول على أساس ديني، كانت روسيا من ضمن المجموعة التي منحت الحماية للمسيحيين اللبنانيين الارثوذكس وفرنسا للموارنة والنمسا للكاثوليك وانجلترا للدروز.
ومن هنا نشأت العلاقات القوية مع روسيا وانتشرت بين اللبنانيين على مختلف أطيافهم. ومن دون أن ننسى أن لدى روسيا اهتماما خاصا بالأراضي المقدسة في فلسطين".
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