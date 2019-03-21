تأكيد زيارة وزير إسرائيلي إلى دولة خليجية

قال الكاتب والمذيع الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، إن وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين سيزور البحرين الشهر المقبل.

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وزير #إسرائيلي في #المنامة



وزير الاقتصاد والصناعة @elicoh1 إيلي كوهين سيزور #البحرين في ال١٤-١٥ من الشهر القادم



كوهين تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الستارت آب العالمي بمشاركة مسؤولين كبار من العالم والعالم العربي

وسيطرح التقنيات الإسرائيلية العالية



بالتوفيق! pic.twitter.com/LgIwCh5z4Q — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 21, 2019

وذكر آران في تغريدته أن كوهين سيزور البحرين يومي 14- 15 من الشهر المقبل، بعد تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر "الستارت آب" العالمي، بمشاركة مسؤولين كبار من العالم والعالم العربي، وسيطرح خلال المؤتمر الدولي التقنيات الإسرائيلية الأخيرة.

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED ردا على سؤال لقناة عبرية... البحرين تعلن موقفها من لقاء نتنياهو

وتأتي هذه الزيارة بعد نفي المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما تداولته وسائل إعلام حول زيارة مرتقبة من نتنياهو إلى المملكة.

وسبق أن أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن إيلي كوهين، وزير الصناعة والاقتصاد الإسرائيلي، تلقى دعوة من مملكة البحرين، للاشتراك في المؤتمر الاقتصادي الدولي " Startup Nations Ministerial".

وأكدت الصحيفة العبرية أن هذه الدعوة جاءت بعد زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولقائه بالسلطان قابوس بن سعيد، وكذلك بعيد زيارات لوزراء إسرائيليين كثيرين لدول خليجية، منها الإمارات وقطر.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن وزيرة الثقافة والرياضة والعلوم، ميري ريغيف، زارت أبو ظبي، وبعدها وزير الاتصالات، أيوب قرا، كان في دبي، وأخيرا، وزير النقل والاستخبارات، يسرائيل كاتس، زار عمان.