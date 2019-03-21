وزير الإعلام السوداني يكشف أسباب تعيين الصادق المهدي معاونا للبشير

قال حسان إسماعيل، وزير الإعلام السوداني، إن التعديلات التي يجريها الرئيس البشير خلال هذه المرحلة تسير في اتجاهين، الأول حكومي والثاني سياسي معني بجذب قيادات الأحزاب الشريكة لإدارة الحكومة والتي لديها استحقاق انتخابي من انتخابات 2015، ولديها استحقاق آخر وهو الاشتراك في صياغة توصيات الحوار الوطني.

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وأضاف وزير الإعلام في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا "هذا ما يشير له تعيين الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير التعليم العالي السابق ورئيس "حزب الأمة" الذي لديه امتدادات مهمة جدا في الكيان التاريخي "كيان الأنصار"، ووجوده في الطاقم الرئاسي مهم لأهمية الكيان الديني والسياسي الذي يمثله، وحزبه من الأحزاب التي خاضت الانتخابات ويحتل المركز الثالث من حيث عدد الأصوات".

وقال وزير الإعلام "نظرا لأهمية الرجل وتأثيره على المسرح السياسي تم تعيينه بعد أن ترك وزارة التعليم العالي وهذا هو المقصد، بأن تلك الحكومة لديها سند في الشارع السياسي وبها من يمثل الأحزاب والقوى السياسية التي اشتركت في الانتخابات والحوار الوطني، وقد قال الرئيس البشير إن تشكيل الحكومة لن يتجاوز القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني والانتخابات، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه على الدكتور الصادق المهدي".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر اليوم الخميس 21 مارس/ آذار، قرارا بتعيين رئيس الحزب الحاكم أحمد هارون، ورئيس "حزب الأمة" الصادق المهدي معاونين له.

ويواجه البشير احتجاجات مضى عليها ثلاثة أشهر تطالبه بالتنحي وسط أزمة اقتصادية جعلت السودانيين يصطفون في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي وتسببت في زيادات حادة في الأسعار.

Peaceful demonstrations in Umdurman, #Sudan may turn into regime violence at any time due to solutions-less 30 years dictatorship. #SudanUprising #موكب21مارس#مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/XUz7jNuSgt — Khalid Taha (@KhalidmeTaha) March 21, 2019

وحسب "رويترز" قال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع اليوم الخميس لتفريق مئات من المحتجين المناهضين للحكومة في أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم. واستخدمت الشرطة أيضا الهراوات لتفريق محتجين في الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان حيث تظاهر مئات الأشخاص.

واُستخدم الغاز المسيل للدموع أيضا لتفريق عشرات من المحتجين في جنوب الخرطوم حيث طاردت الشرطة المتظاهرين إلى شوارع جانبية، وفي شارع الستين بشرق العاصمة، حسبما قال شهود.