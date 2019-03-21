تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بيروت احتجاجا على زيارة بومبيو

نظم الحزب الشيوعي اللبناني والقوى الوطنية والديمقراطية في لبنان تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في عوكر، اليوم الخميس، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيروت.

وقال أمين عام الحزب الشيوعي حنا غريب من عوكر "إن بومبيو يأتي ليفرض على اللبنانيين منع عودة النازحين إلى سوريا، وترسيم الحدود بما يلبي الشروط الإسرائيلية في ملفي النفط والغاز".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيصل إلى بيروت مساء اليوم، في زيارة رسمية، وذلك ضمن جولة له في المنطقة.

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وتعد الزيارة الأولى له إلى لبنان منذ توليه منصبه، وسيجدد الوزير الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لمؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني، وسيتم البحث مع المسؤولين اللبنانيين في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الاقتصادي وملف النازحين السوريين.