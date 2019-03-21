إعلان الحداد العام في العراق على ضحايا عبارة الموصل

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على ضحايا العبارة في الموصل.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء يعلن من الموصل الحداد العام في جميع أنحاء العراق ويعزي ذوي الضحايا باسم جميع العراقيين"؛ كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وارتفعت حصيلة قتلى حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل إلى 85 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال، بحسب ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

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وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق، عن إيقاف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة التي غرقت في مدينة الموصل، مساء اليوم، وأدت إلى وفاة العشرات من الأشخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن: "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا"، مشيرا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".