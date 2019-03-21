جامعة الدول العربية: أي اعتراف بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري "باطل"

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية التي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي.

وأكد الأمين العام في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس: "لا يحق لدولة مهما كان شأنها أن تأخذ مثل هذا الموقف. كما أنه اعتراف —إن حصل — لا ينشئ حقوقا أو يرتب التزامات ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع".

© AFP 2019 / Jim WATSON ترامب: آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

وأضاف: "الجولان هو أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن و باعتراف المجتمع الدولي"، مضيفا أن "عنصر مرور الوقت على الاحتلال الإسرائيلي لا يشرعنه أو يجعله مقبولا دوليا بل يظل جرما ينبغي تصحيحه وليس تقنينه كما يهدف البعض".

وتابع الأمين العام للجامعة أن "قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 صدر بالإجماع وأكد بصورة لا لبس فيها عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان الذي أصدرته في نفس ذاك العام".

وشددّ الأمين العام على أن "الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة. ولدينا موقف واضح مبني على قرارات في هذا الشأن. وهو موقف لا يتأثر إطلاقا بالموقف من الأزمة في سوريا".

وقال أبو الغيط إن:

"أي اعتراف من جانب الولايات المتحدة بسيادة اسرائيلية على الجولان سيمثل ردة خطيرة في الموقف الأمريكي من النزاع العربي- الإسرائيلي اجمالا. خاصة بعد الانتكاسات الهائلة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية في حق القضية الفلسطينية".

وتابع أبو الغيط أن الجامعة العربية تابعت بانزعاج المساعي الإسرائيلية الحثيثة خلال الفترة الأخيرة لاقتناص اعتراف أمريكي بسيادتها على الجولان المحتل، مستغلة الظرف المضطرب الذي تمر به سوريا، ومعتمدة على سياستها المعهودة في خلط الأوراق لتحقيق المكاسب على حساب الغير.

واختتم الأمين العام التصريحات قائلا "أدعو الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا النهج الذي يدمر ما تبقى من رصيد ضئيل لوساطة أمريكية قد تنهي النزاع سياسيا. أدعوهم إلى مراجعة هذا الموقف الخاطئ، والتفكير بعمق في تبعاته القريبة والبعيدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال اليوم الخميس في تغريدة عبر "تويتر" إنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأضاف "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة علىهضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

​وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستقبل نتنياهو، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، أي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، للكنيست رقم 21، المقرر إجراؤها، في التاسع من الشهر المقبل.

وأوردت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر رسمية أمريكية أن الرئيس ترامب، من المتوقع أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، كما طلب منه، مرارا، نتنياهو، وذلك خلال الزيارة المزمعة لواشنطن، الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن نتنياهو قد صرح خلال لقاءه، أمس، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،بأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وبأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى جزءا من أرض دولة إسرائيل.