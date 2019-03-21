"ألوية العمالقة" اليمنية: الحوثيون يحشدون مقاتليهم جنوب الحديدة

اتهمت "ألوية العمالقة" اليمنية المدعومة من التحالف، اليوم الخميس، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بحشد مقاتليها في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. قال المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" على موقعه، إن "الحوثيين يقومون بحشد مقاتليهم من مناطق المسلب ودومان وهادي والمغرس والفلاح والسويق نحو مناطق شرق مديرية التحيتا مع حدود مديرية زبيد جنوب الحديدة".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad الحكومة اليمنية تحتج بخصوص إجراءات تفتيش السفن في الحديدة وتتهم غريفيث بتجاوز صلاحياته

وأضاف أن "عناصر الحوثيين استقدمت آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى ذات المناطق".

وأشار إلى "أن ذلك يأتي بعد إجبار الحوثيين الأهالي والتجار في مدينة زبيد على دفع مبالغ مالية طائلة لما يسمى بالمجهود الحربي".

من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن الجيش اليمني استهدف منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بأكثر من 15 قذيفة مدفعية، وقصف بـ10 قذائف هاون مدينة الدريهمي "المحاصرة"، وسط تحليق مكثف ومنخفض للطيران التجسسي والحربي للتحالف في سماء مديريتي التحيتا وزبيد.

وحسب "المسيرة"، أطلق الجيش اليمني 9 قذائف هاون على قريتي الزعفران ومحل الشيخ في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وشن قصفا مدفعيا آخر على مناطق باتجاه الواحة والاتحاد ومطار الحديدة وأحياء سكنية في شارع الخمسين شرق المدينة.