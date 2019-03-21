قيادي في "أنصار الله": السعوديون المعيق والمعرقل لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبدالقادر المرتضى، اليوم الخميس، السعودية بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع مع الحكومة اليمنية في ديسمبر الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المرتضى وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" وعضو وفد صنعاء المفاوض، في منشور على صفحته في "فيس بوك": "إذا أرادت الأمم المتحدة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي وقّع برعايتها وتحت ضمانتها فعليها إحضار السعوديين إلى طاولة المفاوضات، فهم المعيق والمعرقل، وهم من بيدهم قرار التنفيذ".

وتابع: "أما حضور المفوض عنهم (وفد الحكومة اليمنية) الذي لا يملك من الأمر إلا ما يملوه عليه فقد جربناه طيلة الثلاثة الأشهر الماضية وكانت النتيجة هي الفشل الحاصل. وبقائه واستمراره يعني بقاء واستمرار الفشل".

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، ديسمبر الماضي، إلى اتفاق لتبادل نحو 15 ألف أسير بين الطرفين، إلا أن تنفيذه لا يزال متعثرا كما اتفاقي الحديدة وتعز.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.