وزير الدفاع اليمني الموالي لـ"أنصار الله" يتوعد "التحالف العربي" بعام المفاجآت

أكد وزير الدفاع اليمني الموالي لجماعة "أنصار الله" اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أمس الخميس، أن "القيادة السياسية حريصة على تحقيق السلام المشرف".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH صاروخ باليستي لـ"أنصار الله" يقتل ويصيب العشرات من الجيش اليمني

وأضاف اللواء الركن العاطفي، في كلمة له، أمس الخميس، في صنعاء: "سيدفع المعتدون ثمن تعنتهم وسيكون العام الخامس من الصمود عام المفاجآت وعام الحسم والنصر العظيم"، وذلك لموقع " قناة المسيرة ".

وقال: "إذا أصر المعتدون ومرتزقتهم على الاستمرار في غيهم وغرورهم وطيشهم ورفضهم تنفيذ الاتفاق والجنوح للسلم ووقف العدوان فان الرد سيكون قاسيا ومؤلما".

وأوضح أن "العدوان سخر كل إمكانياته لإذلال الشعب اليمني واحتلال الأرض اليمنية لكنه لن يستطيع تحقيق ذلك"، مؤكدا أن "القوات المسلحة اليوم لديها من الكوادر والخبرات والكفاءات ومن أسلحة الردع الاستراتيجي ما يمكنها من هزيمة تحالف العدوان وكبح جماحه في عقر داره".

وتابع وزير الدفاع اليمني في صنعاء، أن "الأمم المتحدة تسعى جاهدة لتجنيب الحديدة الدمار والحرب، إلا أن العدوان ومرتزقته كل يوم يحشدون وقد أعدوا خلال الشهرين الماضيين ضعف ما أعدوه خلال أربعة أعوام ماضية، لكن هذه التحشيدات ستسقط وستنكسر أمام صمود شعبنا وأبطال قواتنا المسلحة واللجان الشعبية".