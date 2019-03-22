لودريان: نتابع قوة الحركة الديمقراطية في الجزائر ولا نخفي إعجابنا بالمظاهرات

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن بلاده لن تتدخل في الأوضاع في الجزائر باعتبارها بلدا سياديا، ولكنها تتابع تطورات التظاهرات عن كثب.

وقال لودريان، في مقابلة مع قناة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الجمعة: "الجزائر بلد سيادي وفرنسا لن تتدخل ونتابع تطورات المظاهرات عن كثب".

وأضاف: "نحن نتابع باهتمام ما يحدث في الجزائر ونتابع قوة هذه الحركة الديمقراطية والمظاهرات المتحضرة التي لا نخفي إعجابنا بها".

BFMTV ""C'est l'Algérie qui décide de son avenir": Jean-Yves Le Drian dit regarder avec attention "la situation en Algérie" pic.twitter.com/MzQSOm5i36" — Widowild (@widowild) March 22, 2019

​وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن، قبل أيام، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين 11 مارس/ آذار، كما قرر إنهاء مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات.

وقال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، قبل أيام، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب.

وأضاف وزير الخارجية أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، حسب "رويترز".

وأكد العمامرة أن الدولة الجزائرية عرضت على كافة الفعاليات الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد.