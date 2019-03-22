الصحة العراقية تعلن عن ارتفاع عدد الوفيات في حادث عبارة الموصل

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات في حادث غرق عبارة بالموصل إلى 91 شخصا.