كارثة العبارة... أهالي الموصل يهاجمون الرئيس العراقي ومحافظ نينوى بالحجارة (فيديو)

تعرض موكب الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، إلى اعتداءات من قبل المتظاهرين في الموصل، وذلك بسبب غرق العبارة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص.

ووفقا لقناة "العربية"، فقد تم إخلاء الرئيس العراقي برهم صالح، بسيارة خاصة وترك موكبه بالجزيرة السياحية في الموصل.

Angry locals from #mosul forcing the Iraqi president to leave in a hurry with his bodyguards at the location of yesterday’s ferry incident which left 96 people dead. pic.twitter.com/K1pBiHUMxm — Steven nabil (@thestevennabil) March 22, 2019

في هذه الأثناء، دهس موكب محافظ نينوى نوفل العاكوب اثنين من أهالي الضحايا في الموصل، أثناء فراره من موقع الحادث بعد مهاجمة الأهالي الغاضبين لموكبه.

حاول نوفل العاكوب الهرب بسيارته بعد ان تخلى عنه افراد حمايته امام غضب وصيحات اهالي الموصل المفجوعين بحادثة عبارة الموت. — Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) March 22, 2019

محافظ نينوى يحاول دهس المتظاهرين من اهالي الضحايا الغارقين في العبارة بل دهس بعضهم بعد ذلك pic.twitter.com/l1r69MdI1N — د رفاق / ليفربول (@dr_rifaq) March 22, 2019

​وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن خلال زيارة عاجلة قام بها مساء أمس الخميس، إلى الموصل إثر غرق العبارة، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، تعليقا على الحادث، أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود" للناس على متنها خلال الانقلاب، مشيرة إلى أن "الخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".