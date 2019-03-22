كارثة العبارة... أهالي الموصل يهاجمون الرئيس العراقي ومحافظ نينوى بالحجارة (فيديو)

ووفقا لقناة "العربية"، فقد تم إخلاء الرئيس العراقي برهم صالح، بسيارة خاصة وترك موكبه بالجزيرة السياحية في الموصل.
Angry locals from #mosul forcing the Iraqi president to leave in a hurry with his bodyguards at the location of yesterday’s ferry incident which left 96 people dead. pic.twitter.com/K1pBiHUMxm— Steven nabil (@thestevennabil) March 22, 2019
في هذه الأثناء، دهس موكب محافظ نينوى نوفل العاكوب اثنين من أهالي الضحايا في الموصل، أثناء فراره من موقع الحادث بعد مهاجمة الأهالي الغاضبين لموكبه.
#بالفديو— محمود القيسي (@mahmoodALqaise) March 22, 2019
هكذا ضُرب العاكوب من قبل أهالي #الموصل. pic.twitter.com/pwqfLPr9F2
حاول نوفل العاكوب الهرب بسيارته بعد ان تخلى عنه افراد حمايته امام غضب وصيحات اهالي الموصل المفجوعين بحادثة عبارة الموت.— Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) March 22, 2019
محافظ نينوى يحاول دهس المتظاهرين من اهالي الضحايا الغارقين في العبارة بل دهس بعضهم بعد ذلك pic.twitter.com/l1r69MdI1N— د رفاق / ليفربول (@dr_rifaq) March 22, 2019
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن خلال زيارة عاجلة قام بها مساء أمس الخميس، إلى الموصل إثر غرق العبارة، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، تعليقا على الحادث، أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود" للناس على متنها خلال الانقلاب، مشيرة إلى أن "الخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".
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