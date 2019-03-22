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16:51 22 مارس/ آذار 2019
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    تظاهرة ضد قدوم بومبيو إلى لبنان

    عضو حركة "أمل": لن نسمح للعقوبات بأن تطال الاقتصاد اللبناني

    © AFP 2019 / JOSEPH EID
    العالم العربي
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    قال علي رحال، عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" اللبنانية، إن "العقوبات الأمريكية على "حزب الله" لا تطال جهة واحدة ولا يمكن أن تطال شريحة واحدة دون باقي الشرائح".

    وأوضح رحال في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن "هذه العقوبات تطال كل لبنان وسيتأثر بها الشعب اللبناني بشكل واضح".

    الحريري يلتقي بومبيو في بيروت
    © REUTERS / Jim Young/Pool
    الحريري يلتقي بومبيو في بيروت والملف الأساسي "حزب الله"
    ودعا رحال "الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة سياستها الخارجية خاصة"، مشيرا إلى أن "حزب الله" يقاوم "عدو محتل".

    وبين أن "فهم العلاقات الدولية والوحدة بين أمريكا وإسرائيل، ولكن لا يمكن أن تظهر أمريكا بمظهر الصديق لبعض اللبنانيين والعدو للآخرين"، متابعا أن "أمريكا إذا أرادت أن تساعد الشعب اللبناني عليها أن تمنع أي ضرر قد يطاله من خلال هذ العقوبات".

    وذكر أن "الموقف السياسي وبالعودة إلى برنامج الحكومة الذي يدعم المقاومة لا يمكن أبدا لهذه العقوبات أن تطال شريحة واحدة".

    وقال "نحن نعلم جيدا ما سينقله بومبيو إلينا من رسائل لكن الجواب الذي سيسمعه أننا دائما سنقف دائما إلى جانب المقاومة وأي عقوبات سنواجهها سيكون لها مخرج ولن يكون الحال مثل فنزويلا وسنقف إلى جانب الأخوة في "حزب الله"".

    وأكد "لن نسمح للعقوبات بأن تطال الاقتصاد اللبناني مهما حاولوا لأنه بكل الأحوال ستطال من يعتقدون أصدقاء لهم".

    ودعا من يريد "مساعدة لبنان إلى الوقوف بالحياد في الصراع إسرائيل وبهذا قد تسهم الولايات المتحدة إيجابا في هذا المجال".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, أمريكا, لبنان
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