بومبيو: "حزب الله" يقف بطريق آمال الشعب اللبناني ويتحدى الدولة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة خلال زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت إن "حزب الله يقف عقبة أمام آمال الشعب اللبناني".

القاهرة — سبوتنيك. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل اليوم الجمعة، "علينا أن نواجه الحقائق بأن حزب الله يقف عقبة أمام تطلعات الشعب اللبناني لمدة 34 عاما"، متابعا: "حملات الحزب المسلحة منافية تماما لمصالح الشعب اللبناني".

© REUTERS / LEAH MILLIS بومبيو يكشف موقف واشنطن من حظر بريطانيا لـ"حزب الله"

وأضاف "حزب الله يقوم بنشاطات خبيثة نيابة عن النظام الإيراني".

وأشار بومبيو إلى أن "شبكات الإيرانية الإجرامية العالمية وتبييض الأموال يضع لبنان تحت مجهر القانون الدولي وعقوباته".

من جانبه، اعتبر باسيل أن "حزب الله هو حزب لبناني وحزب منتخب بتأييد شعبي كبير وتصنيفه بالإرهابي يعود للدولة التي تصنفه بذلك"، وشدد على أن "لبنان لم يكن يوما موطئ للإرهاب بل مقاوما له".

من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي الزائر، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن حزب الله، الذي تدعمه إيران، حزب لبناني له قاعدة شعبية.

وتابعت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن عون قال لبومبيو "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، هو أولوية لنا وحزب الله حزب لبناني منبثق من قاعدة شعبية، تمثّل واحدة من الطوائف الرئيسية في البلاد". وذلك بحسب وكالة "رويترز".