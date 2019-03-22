عمرو موسى: مواقف ترامب تقود المنطقة للاضطرابات... ولا يجب اللعب بالجولان

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه لا يوجد سيادة لإسرائيل على الجولان السوري حتى يعترف بها ترامب.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الجولان السوري هو أرض محتلة عسكريا، وأن قرارات مجلس الأمن والمواقف الدولية تؤكد ذلك.

وأوضح أنه لا يمكن تأييد فكرة إلحاق السيادة للمحتل الإسرائيلي على الجولان، وأن الموقف الدولي الرافض لهذه الخطوة سيكون "ربما محل إجماع"، خاصة أن روسيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية أكدوا رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي.

وأكد على ضرورة الدور الروسي في سوريا، بحكم تواجد روسيا هناك، وأن عليها التزام مباشر تجاه الأمر، حيث أنه لا يصح اقتطاع أي أراض سورية في ظل وجود روسيا، بأي دعوى من الدعوات، حسب قوله.

وشدد الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، أنه لا يجب الاكتفاء بالرفض العالمي للخطوة، وإنما يجب عرض الأمر على مجلس الأمن، خاصة أن مثل هذه الخطوة من شأنها إحداث اضطراب في المنطقة وتهديد مسارات السلام بين العرب وإسرائيل، وأنه لا يجب اللعب بالسلام وسيادة سوريا من أجل الانتخابات الإسرائيلية، كما لا يجوز السماح باقتطاع الجولان من السيادة السورية.

وأوضح موسى أن مجلس الأمن في موقف صعب نظرا لسيطرة الولايات المتحدة على المجلس، إلا أنه لا بد من انعقاد المجلس وبحث القضية.

@nytimes Statement issued by the Arab Republic of Egypt on the occupied Syrian Golan The Arab Republic of Egypt affirms its firm position that the Syrian Golan is occupied Arab land in accordance with the resolutions of international legitimacy, foremost of which

#الجولان pic.twitter.com/VHxp7yBGSr — пеший турист الرحـــــال (@A3hmedHalim) March 22, 2019

وأشار موسى إلى ضرورة التنسيق بين الجامعة العربية والجانب السوري للتنسيق فيما يتعلق بإمكانية التصرف في هذه الأزمة.

ونشر موسى تغريدة على حسابه الخاص "تويتر"، قال فيها إن الحكومة السورية في وضع قد لا يمكنها من حرية الحركة الدولية، وتحتاج إلى دعم عربي في هذا الإطار خاصة في موضوع الجولان، وأنه من هنا يمكن للدور العربي أن يستأنف نشاطه في المسألة السورية.

واقترح موسى التشاور الفوري مع سوريا، بصرف النظر عن وضع العلاقات الحالي، والتنسيق مع حكومتها بشأن الذهاب إلى مجلس الأمن، لحفظ حقوق سوريا العربية في أرضها المحتلة.

الموقف الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن قرار ترامب بشأن الاعتراف بمرتفعات الجولان كأراضي إسرائيلية، هو دليل آخر على تجاهل واشنطن للقانون الدولي.

كما صرحت أن موقف روسيا بشأن مرتفعات الجولان ثابت، وأن الجولان منطقة تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967.

سوريا: تصريحات ترامب غير مسؤولة

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول تصريحات ترامب بخصوص الجولان السوري المحتل.

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب: فكرت كثيرا بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان... إنه قرار صعب لكل رؤساء أمريكا

وبحسب وكالة "سانا" وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التصريحات غير المسؤولة والخطيرة لرئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل.

وأضافت "سوريا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إصدار موقفا رسميا لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري".

وغرد ترامب أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملاً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لـ دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".