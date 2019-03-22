الحكومة اليمنية تبدي استعدادها لتقديم تسهيلات لإعادة تأهيل وافتتاح قنصلية روسيا في عدن

أشاد نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، بخطوات روسيا الاتحادية لإعادة افتتاح قنصليتها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أكد الميسري خلال لقائه اليوم الجمعة في عدن، سفير روسيا لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، "استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإعادة تأهيل وافتتاح القنصلية الروسية في عدن لتشجيع كافة القنصليات على العودة وممارسة نشاطها الدبلوماسي من العاصمة المؤقتة لليمن".

© AP Photo / Hasan Jamali مصدر: ترتيبات لعودة الرئيس اليمني إلى عدن والبقاء فيها بصورة دائمة

وفي اللقاء، نوه نائب رئيس الحكومة اليمنية "بمواقف روسيا الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وجهود إحلال السلام".

ووفقاُ لوكالة "سبأ"، طالب الوزير الميسري "الأصدقاء الروس بموقف جاد وإسناد حقيقي للحكومة الشرعية وإنهاء الانقلاب والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز توجهها في التعددية السياسية بين كافة الأحزاب والمكونات والفصائل السياسية بما يسهم في خلق مناخات آمنة وبيئة خصبة تؤسس لمستقبل ملائم يستطيع من خلاله أبناء اليمن العيش بحرية وسلام".

ومن جانبه، جدد السفير ديدوشكين "التأكيد على موقف روسيا الداعم للشرعية في اليمن وجهودها لإحلال السلام وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة".

وأشاد "بالاستقرار الأمني الذي تشهده عدن وهو ما يشجع على عودة القنصليات لممارسة أنشطتها منها".

وأشار إلى "أن زيارته تهدف للإطلاع على الأوضاع وتدارسها وتقييمها والوقوف أمام ترتيبات إعادة تأهيل وتجهيز القنصلية الروسية لإعادة افتتاحها بأسرع وقت ممكن وذلك بالتنسيق مع الحكومة الشرعية".

وكان ديدوشكين قد اطلع ومعه وكيل وزارة الأشغال اليمنية المهندس حسين العقربي، في وقت سابق اليوم، على الأضرار والخسائر التي لحقت بمبنى القنصلية الروسية في عدن، إبان الحرب في المدينة عام 2015.