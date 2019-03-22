برج خليفة يتضامن مع حادثة نيوزيلاندا ويضيء بصورة رئيسة الوزراء مع محجبة

تضامن أطول برج في العالم، برج خليفة في الإمارات، مع ضحايا حادثة نيوزيلندا الإرهابية، التي راح ضحيتها 50 شخصا وإصابة العشرات في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في جزيرة ساوث آيلاند.

وقامت صفحة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، بنشر صورة للبرج وهو يتزين بالصورة التي انتشرت على نطاق واسع بعد الحادثة الإرهابية.

عندما احتضنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إحدى النساء المحجبات، تضامنا معها في مصيبتها جراء الهجوم الإرهابي على المسجدين.

واعتبر رئيس دولة الإمارات أن رئيسة وزراء نيوزيلندا كسبت احترام مليار ونصف مليار مسلم، بتعاملها العاطفي والصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين الأسبوع الماضي.

وتفاعل رواد موقع "تويتر" مع الحادثة، حيث قال أحدهم "عندما تصعد إلى قمة بُرج ما فإنك قد تستطيع أن ترى العالم، أما مِن قمة بُرج خليفة، فإنه يمكنك أن تضّم العالم بين إبهامك وسبابتك…".

عندما تصعد إلى قمة بُرج ما فإنك قد تستطيع أن ترى العالم، أما مِن قمة بُرج خليفة ، فإنه يمكنك أن تضّم العالم بين إبهامك وسبابتك..



هذا ما يقوله سُكّان دبي. — فارس العُمري (@Faris_alomari) March 22, 2019

بينما قال آخر "برج خليفة يضيئ قبل قليل بصورة لرئيسة الوزراء النيوزلندية وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد-مغرداً-: تعاملت حكومة نيوزيلندا بحكمة بالغة واليوم شيعت شهداء المسجدين كسبت احترام ا بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث.. شكراً جاسيندا آردرن".

📍برج خليفة يضيئ قبل قليل بصورة لرئيسة الوزراء النيوزلندية

وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد-مغرداً-: تعاملت حكومة نيوزيلندا بحكمة بالغة واليوم شيعت شهداء المسجدين

كسبت احترام ا بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث.. شكراً جاسيندا آردرن

✍ حسبي الله ونعم الوكيل..ليش ما حط صور الشهداء pic.twitter.com/QPRkQbAuAg — عمرالعيد (@qp_yp77) March 22, 2019

هذا وكانت الشرطة النيوزيلندية قد أكدت مقتل 50 شخصا وإصابة آخرين بهجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، يوم الجمعة الماضي، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين. وبدأت محاكمة المتهم الرئيسي في الحادث، الأسترالي برينتون تارانت، في اليوم التالي للهجوم.