اليمن... خسائر في صفوف "أنصار الله" بغارات للتحالف على محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، بغارات جوية على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "طيران التحالف استهدف بأربع غارات آليات لميلشيا الحوثي كانت في طريقها إلى مواقع في مدينة حرض قادمة من ريف حجة".

وأكد "مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين، جراء القصف وتدمير الأطقم التي كانت تقلها".

في سياق آخر، عاود طيران التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وحسب المركز الإعلامي لـ "أنصار الله"على"تويتر"، نفذ طيران التحالف 9 غارات على مديرية كتاف شرق صعدة، وشن خمس أخرى على مديرية باقم شمال صعدة، كما استهدف بغارتين مديرية شدا غرب صعدة.

🔴 عاجل | تحليق مكثف لطيران العدوان الحربي في أجواء العاصمة #صنعاء#انفروا_خفافا_وثقالا #أربعة_اعوام_من_الصمود — عاجل — المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllahMCB) March 22, 2019

الغارات تأتي بعد ساعات من شن التحالف 10 غارات جوية على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وتنفيذه ثلاث غارات على مديرية كتاف.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.