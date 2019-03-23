تحذير أمريكي لرعاياها في ليبيا من هجوم إرهابي وشيك

حذرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا العاملة في تونس، اليوم السبت، رعاياها في العاصمة الليبية طرابلس من هجوم إرهابي وشيك قد يستهدف مؤسسات حكومية.

وقالت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي "إن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدي ليبيا تحذر من هجوم وشيك على مؤسسة وطنية حيوية في طرابلس يوم السبت 23 مارس 2019".

وأضافت أن "تقارير مفتوحة المصدر تشير إلى أن منطقة مكتب البريد المركزي في شارع الزاوية قد تم تطويقها بعد اكتشاف عبوات ناسفة".

ويقع مبنى البريد في شارع الزاوية في منطقة مكتظة بالسكان وسط العاصمة الليبية طرابلس ويضم المبنى المكون من عدة طوابق غالبية الجهات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات بما في ذلك شركة بريد ليبيا وشركة هاتف ليبيا.

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية الحكومة موازية في شرق البلاد ويترأسها عبدالله الثني ويدعمها مجلس النواب الليبي في طبرق.