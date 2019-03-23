"قسد" تعلن نصرها النهائي على "داعش" في سوريا

أعلن الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الباغوز السورية، والتي تعد المعقل الأخير للتنظيم.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المدير الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي، في تغريدة له على "تويتر" صباح اليوم السبت، "الباغوز تحررت والنصر العسكري ضد داعش تحقق"، مضيفا "نهدي هذا النصر لكل عوائل الشهداء وجرحانا، أولئك الأبطال الذين لولا تضحياتهم لما تحقق هذا النصر".

وتابع: "بعد سنوات من التضحيات الكبرى نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة ونجدد العهد على مواصلة الحرب وملاحقة فلولهم حتى القضاء التام عليهم".

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الباغوز تحررت،والنصرالعسكري ضد داعش تحقق.

نهدي هذا النصر لكل عوائل الشهداء و جرحانا،أولئك الأبطال الذين لولا تضحياتهم لما تحقق هذا النصر.

بعد سنوات من التضحيات الكبرى نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة ونجدد العهد على مواصلة الحرب وملاحقة فلولهم حتى القضاء التام عليهم — Mustafa Bali (@mustefabali) March 23, 2019

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، تحرير الأراضي السورية بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت ساندرز للصحفيين في طائرة متجهة إلى ولاية فلوريدا "تم تحرير الأراضي السورية بالكامل من تنظيم داعش، وقد تم إعلام الرئيس ترامب من قبل القائم بأعماله باتريك شاناهان بالأمر".

بدوره، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن تصريحات واشنطن حول التحرير الكامل للأراضي السورية من تنظيم "داعش" الإرهابي لا يمكن وصفها بالمقنعة.