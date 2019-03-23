بعد 43 يوما وبمشاركة أول امرأة... الملك سلمان يفاجئ السعوديين هذا المساء

يرعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، إن "تشريف خادم الحرمين الشريفين لهذا الحفل الختامي يعد تتويجا للجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الأبرز عالميا في العناية بالإبل وتأصيل مكانتها تراثيا"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن "المهرجان في نسخته الثالثة حقق حضورا مضاعفا عن العام الماضي وذلك لتنوع الفعاليات التي نالت استحسان الحضور".

وبين أن "القرية السعودية للإبل ستشهد صباح السبت برنامجا احتفاليا يبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا بأربعة أشواط من سباق الهجن، وهي أشواط زمول عامة، وزمول مفتوح، وحيل عامة، وحيل مفتوح، كما ستقدم منقيتي المركز الأول لفئة الخمسين ومنقيات فئة المئة عرضا لمزايين الإبل أمام منصة الحفل".

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أنه "سيتم خلال الحفل تسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بـ جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية" من قبل الملك سلمان.

بدوره، أعلن رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "ختام سباق الهجن هذا العام سيكون اليوم السبت أمام خادم الحرمين الشريفين بطعم أخر، بمشاركة أول امرأة في سباقات الهجن.. أبارك للأميرة جميلة بنت عبد المجيد بن سعود بن عبد العزيز اقتحامها عالم الهجن وأتمنى لها التوفيق".

سيكون ختام سباق الهجن هذا العام غداً السبت أمام مولاي خادم الحرمين الشريفين بطعم أخر، بمشاركة أول إمرأة في سباقات الهجن…

أبارك للأميرة جميلة بنت عبدالمجيد بن سعود بن عبدالعزيز إقتحامها عالم الهجن وأتمنى لها التوفيق. — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) ٢٢ مارس ٢٠١٩

وكان المهرجان الذي استمر 43 يوما، قد شهد مشاركة أكثر من ألف مالك إبل، كما تميز بالفعاليات المصاحبة والمتمثلة في القرية التراثية، وفعاليات النوماد، ومعرض الفنان المقيم الذي شارك فيه تشكيليون من مختلف دول العالم.

وضم المهرجان الرحلة الاستكشافية لقافلة "ركايب" التي جابت صحراء الربع الخالي لأكثر من 25 يوما بمشاركة 81 شخصا من أكثر من 21 دولة، قاطعين قرابة الـ600 كيلومتر، بداية من "أوبار" وعبورا بالكثير من المعالم التاريخية في صحراء الربع الخالي.