زعيم مسلم يطلق وصفا "غير مسبوق" على إسرائيل بعد دعوة ترامب بشأن "الجولان"

شن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، هجوما على إسرائيل، واصفا إياها بأنها "دولة لصوص".

وقال مهاتير محمد، في تصريحات من إسلام أباد، بثتها القنوات التلفزيونية الباكستانية، مساء أمس الجمعة، إن "إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية". وذلك بحسب وكالة "سما".

© Sputnik . BASSAM ALSAFADI محافظ القنيطرة: الجولان سوري وسنستعيده في القريب العاجل

وأضاف: "لسنا ضد اليهود، ولكن لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل بسبب احتلالها للأرض الفلسطينية".

وتابع قائلا "لا يمكنك الاستيلاء على أراضي الآخرين، وإقامة دولة عليها، وكأنك تعيش بدولة لصوص".

وتاتي هذه التصريحات متزامنة مع رفض دولي واسع لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بـ"السيادة" المزعومة لإسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي اعتبرت الموقف الأمريكي "انتهاكا سافرا" للقرارات الدولية.

وبدأ مهاتير محمد الخميس، زيارة رسمية إلى باكستان، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس البلاد، عارف علوي.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان على هامش الزيارة اتفاقيات استثمار، بقيمة 900 مليون دولار.

وغرد ترامب، أول أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لـ دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وكان متحدث أممي، أعلن أول أمس الخميس، أن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة "التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي".