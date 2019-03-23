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11:09 23 مارس/ آذار 2019
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    رئيس وزراء العراق المكلف عادل عبد المهدي

    قمة ثلاثية عاجلة... أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء العراقي منذ تنصيبه

    © REUTERS / Khalid al Mousily
    العالم العربي
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    بدأ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى مصر، في أول زيارة له إلى خارج العراق منذ تسلمه المنصب رسميا في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

    وأعلن عبد المهدي، في بيان له، عن عقد لقاء ثلاثي سيجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

    وقال: "لقد أجلت سفرة عمل مهمة إلى الشقيقة الكبرى مصر مرات عديدة بدعوة من الرئيس السيسي، ومنذ أكثر من شهرين والعمل جار على وضع الترتيبات الكاملة لإنجاز الزيارة في ٢٣-٢٤ من الشهر الجاري، ليس لعقد اللقاء الثنائي مع الرئيس المصري فقط بل لعقد لقاء ثلاثي سيشترك فيه العاهل الأردني أيضا".

    وتابع القول: "أشعر بحرج كبير على تركي البلاد في هذه الظروف خصوصا بعد حادثة العبارة في الموصل، وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، لكن طبيعة الزيارة باعتبارها زيارة عمل هدفها الأول خدمة العراق والعراقيين ولأهمية اللقاءات المرتقبة وما تحققه من مكاسب للوطن والمنطقة، ولصعوبة تأجيل الزيارة مرة أخرى بعد الإعدادات المعقدة والطويلة لا يسعني إلا المضي قدما في هذه الزيارة وسأعود إلى البلاد غدا".

    وتعهد عبد المهدي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة بعدم زيارة أي دولة قبل 6 أشهر من عمر حكومته.

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