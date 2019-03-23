بغداد ترد على دعوة ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على "الجولان السوري المحتل"

وأضاف الصحاف، أن "العراق يؤيد قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تنص على إنهاء الاحتلال"، متابعا أن "تقادم زمن الاحتلال في وضع يده على الأرض التي احتلها لا يكسبه الشرعية في السيادة عليها".

د.احمد الصحاف: العراق يُؤيّد قرارات الشرعيَّة الدوليَّة الصادرة عن مجلس الأمن الدوليِّ التي تنص على إنهاء الاحتلال. pic.twitter.com/vc8TGAdYrc — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 23, 2019

​د.احمد الصحاف: إنَّ تقادم زمن الاحتلال في وضع يده على الأرض التي احتلها لا يُكسبه الشرعيّة في السيادة عليها. pic.twitter.com/uK6eNaPtda

— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 23, 2019

​وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه "حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان" السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967.

فيما أدانت سوريا تصريحات ترامب، وقالت وزارة الخارجية إن "الموقف الأمريكي تجاه الجولان السوري المحتل يعبر وبكل وضوح عن ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكها السافر لقراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع بمن فيهم الولايات المتحدة والذي يرفض بشكل مطلق قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية بخصوص الجولان ويعتبره باطلا ولاغيا ولا أثر قانوني له".