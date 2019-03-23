مدمرة بريطانية تتوجه إلى لبنان لمهمة عسكرية

ينتظر لبنان في الأيام الثلاثة المقبلة وصول المدمرة البريطانية "HMS Dragon" التي تزور بيروت للمرة الأولى وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات البريطانية واللبنانية.

وأفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن المدمرة التابعة للبحرية الملكية البريطانية ستصل إلى مرفأ بيروت يوم الاثنين القادم وستبقى راسية لمدة ثلاثة أيام.

Royal Navy warship HMS Dragon has made its eighth drugs bust in the Middle East.The crew of the Type 45 destroyer seized 2,540 kg of hash from a fishing vessel while in the Arabian Sea.The sale of these drugs is a known source of funding for terrorist organisations and criminals pic.twitter.com/osG5ci49G8 — Military Prints uk (@prints_uk) March 18, 2019

وستستضيف السفينة الملكية العديد من الفعاليات، أهمها التدريب مع البحرية اللبنانية وعرض للقدرات البحرية البريطانية للبنانيين.

من جهته، رحب وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون بزيارتها إلى لبنان مؤكدا أن زيارة السفينة الملكية البريطانية هي إشارة التزام المستمر بلبنان قوي ومستقر، وهو شريك موثوق به.

وقال "لقد أثبتت المملكة المتحدة ذلك من خلال الاستثمار في أفواج الحدود البرية اللبنانية والتدريبات الدورية التي تقوم بها الفرق العسكرية البريطانية للقوات المسلحة اللبنانية، مما يسهم في نجاحاتها الكبيرة، بما في ذلك طرد "داعش" الإرهابي في عام 2017".