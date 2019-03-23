رئيس الوزراء العراقي يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، برئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "تويتر" بيانا جاء فيه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي التقى في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

رئيس مجلس الوزراء @AdilAbdAlMahdi يلتقي في القاهرة الرئيس المصري @AlsisiOfficial. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) March 23, 2019

وبدأ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى مصر، في أول زيارة له إلى خارج العراق منذ تسلمه المنصب رسميا في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلن عبد المهدي، في بيان له، عن عقد لقاء ثلاثي سيجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.