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15:49 23 مارس/ آذار 2019
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    تكريم وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019

    بالصور... مصر تفوز بـ"أفضل وزير مالية في أفريقيا"

    © Sputnik . Mohamed El Khouly
    العالم العربي
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    فاز وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم السبت، بجائزة أفضل وزير مالية في أفريقيا، في مؤتمر مصر الاقتصادي.

    وكرم المهرجان الوزير، في فئة جائزة القطاع الحكومي، لدوره في برنامج الإصلاح الضريبي.

    وتسلم الوزير درع من المهرجان، في بداية المؤتمر بشكل استثنائي، لطلبه مغادرة المؤتمر لارتباطه بموعد مهم.

    وكان المؤتمر أعلن عن حفل لتوزيع جوائز الإبداع والتميز في عالم المال والأعمال للعام السابع على التوالي، على هامش أعماله.

    تكريم وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
    © Sputnik . Mohamed El Khouly
    تكريم وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019

    وأعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق، عن تكريم وزراء المالية والتموين وقطاع الأعمال والتضامن لدورهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى تكريم عدد من البنوك الوطنية المصرية.

    وقررت إدارة المؤتمر هذا العام إطلاق اسم الكاتب الصحفي الراحل ناجي عبد العزيز، رئيس شعبة المحررين الاقتصاديين، ورئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "المصري اليوم"، على جائزة أفضل صحفي اقتصادي لعام 2018، إهداء لروحه وإسهاماته الصحفية في الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات التكريم التي تتم على هامش المنتدى.

    تكريم وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
    © Sputnik . Mohamed El Khouly
    تكريم وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019

    وافتتح، اليوم السبت، محمد معيط وزير المالية المصري، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية، والسفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والشيخ أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والصناعي ورئيس المنظمة العربية الأفريقية للاستثمار، ونجلاء النزهي مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الأفريقية، فعاليات الدورة الحادية عشر من منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان "مصر بوابة عبورك لأفريقيا".

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    تكريم, أخبار مصر اليوم, أخبار مصر, مؤتمر, وزارة المالية المصرية, الحكومة المصرية, مصر
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