وزير المالية المصري: أفريقيا تعاني تحديات كثيرة ومصر لديها مبادرات لمواجهتها

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن أفريقيا تواجه العديد من التحديات.

وأوضح الوزير، خلال افتتاحه فعاليات الدورة الـ 11 من منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان "مصر بوابة عبورك لأفريقيا"، اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، إن أفريقيا تعاني من ضعف البنية التحتية، ما يقلل فرص التنمية والتبادل التجاري لكثير من دولها.

© Sputnik . Mohamed El Khouly بالصور... مصر تفوز بـ"أفضل وزير مالية في أفريقيا"

وأضاف الوزير أن أفريقيا تعاني من انخفاض الاستفادة من العنصر البشري نتيجة ضعف التعليم، وزيادة الهجرة من هذه الدول.

وقال الوزير إن أفريقيا تعاني أيضا من الصراع والنزاعات في عدد من الدول، وهو ما يعطل مسيرة التنمية بحسب الوزير.

وتابع معيط: "تواجه القارة السمراء كذلك نقص الإمدادات في الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية، والتي تعطل بحسب الوزير التوجه نحو التصنيع والإنتاج"، كما أشار الوزير إلي أن أفريقيا تواجه كذلك أزمة الافتقار المائي.

ولفت الوزير إلى أن القارة تواجه كذلك تحدي كبير في أن السلع الأساسية والمواد الخام، تستحوذ على "نصيب الأسد"، وهو ما يدل، حسب الوزير، على ضعف التصنيع.

وأكد الوزير، خلال كلمته في المؤتمر، على أن مصر لديها العديد من المبادرات لمواجهة هذه التحديات، التي تهدف لمكافحة الفساد والتطوير المالي والإداري، والتكامل الاقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن مصر خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، ستعمل لمواجهة هذه التحديات، وتفعيل صندوق الاستثمار الأفريقي، والعمل على كافة الأصعدة لتنمية أفريقيا، والتأكيد على مبادرة "إسكات السلاح" في أفريقيا لتنتهي النزاعات المسلحة في أفريقيا عام 2020.

وقال الوزير إن مصر عادة بقوة إلى محيطها الأفريقي، وأن الأفارقة أدركوا أن مصر جادة في علاقتها بالقارة.

وافتتح، اليوم السبت، محمد معيط وزير المالية المصري، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية، والسفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والشيخ أحمد آل سودين رئيس الإتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والصناعي ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار، ونجلاء النزهي مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية، فعاليات الدورة الـ 11 من منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان "مصر بوابة عبورك لأفريقيا"، تحت رعاية وزارتي المالية والاستثمار ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذي يأتي بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتزامن مع توليها رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية.