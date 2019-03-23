دعوات في السعودية لمقاطعة أحد أقدم مطاعمها لانتهاكه خصوصية زبائنه

دعا مغردون في "تويتر" السعودية، اليوم السبت، لمقاطعة أحد أقدم مطاعم المملكة العربية السعودية.

وتصدر هاشتاغ "#مقاطعة_مطعم_هرفي" قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على "تويتر" السعودية، اليوم، وذلك إثر قرار اتخذته إدارة المطعم، وهو إلغاء الستائر في كافة فروعه.

#هرفي_تلغي_الستاير

سالت الموظف عن سبب ازالة الستاير قال من قرار ادارة الشركة ، مدري وش الهدف من هالحركة بس الاكيد انهم لهم رغبة بخسارة شريحة معينة من الزبائن ، اضف الى ذلك عدم الاهتمام بالنظافة.

الله المُستعان. pic.twitter.com/0nCw8y9k8H — عبدالله (@Ozw4i) March 21, 2019

#مقاطعه_مطعم_هرفي اللي م يحترم خصوصيات واعراض الناس لازم نقاطعة وياليت المقاطعة تستمر حتى يرجعون الستائر مو مقاطعة مؤقته،، ومقبلين على الانفتاح والأغاني بالمطاعم والخ… pic.twitter.com/P6BN0sSJwM — Ba (@Badr_fms) March 23, 2019

واعتبر المطالبون بمقاطعة المطعم، أن قراره بمثابة انتهاكا لخصوصيتهم، وهو ما دعاهم لتدشين هاشتاغ آخر بعنوان "#هرفي_تلغي_الستاير" للتعبير عن غضبهم واستيائهم من ذلك القرار.

وما بين مؤيد ومعارض لقرار إلغاء الستائر، طالب مغردون بمقاطعة مطاعم "هرفي" في قرارها، إذ غرد فهد المزيد: "أسعاركم غالية وما قاطعناكم!! لكن تشيلون ستائر غرف العوائل ليييييش؟؟ وماذا تقصدون بهذا؟ كنتم حاطين جلسات مكشوفة لمن لا يريد الحجاب.. فلماذا تجبرون من أرادت الستر وتؤذونها في تمسكها بحجابها؟؟ تستحقون المقاطعة بعد هذا، فالبديل عنكم متوفر، والدين عندنا قبل كل شي".

أسعاركم غالية وماقاطعناكم!!

لكن تشيلون ستائر غرف العوائل ليييييش؟؟

وماذا تقصدون بهذا؟

كنتم حاطين جلسات مكشوفة لمن لايريد الحجاب.. فلماذا تجبرون من أرادت الستر وتؤذونها في تمسكها بحجابها؟؟

تستحقون #المقاطعة بعد هذا فالبديل عنكم متوفر والدين عندنا قبل كل شي..#هرفي_تلغي_الستاير — فهد المزيد (@fhd_mzed) March 20, 2019

وأيد المغرد بدر: "المجتمع السعودي في أغلبه محافظ ولديه ثوابت إسلامية وعادات وتقاليد لا أنتم ولاغيركم يستطيع تغييرها، وأنا أطالب من هذا المنبر مقاطعة جميع المطاعم التي تهين ثوابتنا وتقاليدنا وأول مانبدأ بهرفي غصب إلا نصير منحلين أخلاقيًا ونقلد غيرنا عشان يقال عنا متطورون".

المجتمع السعودي في أغلبه محافظ ولديه ثوابت اسلامية وعادات وتقاليد لا أنتم ولاغيركم يستطيع تغييرها وانا أطالب من هذا المنبر مقاطعة جميع المطاعم التي تهين ثوابتنا وتقاليدنا وأول مانبدأ ب #هرفي غصب الا نصير منحلين أخلاقيا ونقلد غيرنا عشان يقال عنا متطورين #هرفي_تلغي_الستاير — بدر (@BadrSajer) March 21, 2019

بينما بررت المغردة العنود العتبي قرار إلغاء الستائر بزعمها: "فيه مقطع انتشر قبل فترة لبنت وولد داخل هرفي، المقطع فاضح والسبب أن المكان مغلق محد يشوفهم".

فيه مقطع انتشر قبل فتره لبنت وولد داخل هرفي المقطع فاضح والسبب ان المكان مغلق محد يشوفهم — العنود العتيبي🇸🇦MBS (@aaalotaibi26) March 22, 2019

وعلى النقيض، استغرب الهجوم على قرار إلغاء الستائر، معتبرين أن هذا تناقضا، خاصة أن ساحات مطاعم المولات والحدائق التي يتوجه لها الناس والعائلات لا توجد بها أي ستائر في الأصل.

وعلقت مغردة: "طيب وإذا؟ هرفي مو بيتك عشان تاخذ راحتك أساسا، أشوف لما تسافرون تركيا تبلعون بدون ستاير ومعاكم زوجاتكم وبناتكم، ولا الدين بس في مطاعم السعودية".

#هرفي_تلغي_الستاير

طيب واذا ؟ هرفي مو بيتك عشان تاخذ راحتك اساسا ، اشوف لما تسافرون تركيا تبلعون بدون ستاير ومعاكم زوجاتكم وبناتكم ، ولا الدين بس ف مطاعم السعودية؟ — — (@iShorooqing) March 21, 2019

#هرفي_تلغي_الستاير

طيب المطاعم الي في المولات مكشوفه وش تقولون فيها pic.twitter.com/WE5azEEBu6 — عبدالله الشليخي (@pakr113) March 22, 2019

​وتمتلك سلسلة مطاعم "هرفي"، أكثر من 170 فرعا لها في السعودية، وتأسس قبل 38 عاما في المملكة.