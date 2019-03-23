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15:49 23 مارس/ آذار 2019
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    سعوديات خلال هطول الأمطار في العاصمة السعودية الرياض

    دعوات في السعودية لمقاطعة أحد أقدم مطاعمها لانتهاكه خصوصية زبائنه

    © REUTERS / FAISAL Al NASSER
    العالم العربي
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    دعا مغردون في "تويتر" السعودية، اليوم السبت، لمقاطعة أحد أقدم مطاعم المملكة العربية السعودية.

    وتصدر هاشتاغ "#مقاطعة_مطعم_هرفي" قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على "تويتر" السعودية، اليوم، وذلك إثر قرار اتخذته إدارة المطعم، وهو إلغاء الستائر في كافة فروعه.

    واعتبر المطالبون بمقاطعة المطعم، أن قراره بمثابة انتهاكا لخصوصيتهم، وهو ما دعاهم لتدشين هاشتاغ آخر بعنوان "#هرفي_تلغي_الستاير" للتعبير عن غضبهم واستيائهم من ذلك القرار.

    وما بين مؤيد ومعارض لقرار إلغاء الستائر، طالب مغردون بمقاطعة مطاعم "هرفي" في قرارها، إذ غرد فهد المزيد: "أسعاركم غالية وما قاطعناكم!! لكن تشيلون ستائر غرف العوائل ليييييش؟؟ وماذا تقصدون بهذا؟ كنتم حاطين جلسات مكشوفة لمن لا يريد الحجاب.. فلماذا تجبرون من أرادت الستر وتؤذونها في تمسكها بحجابها؟؟ تستحقون المقاطعة بعد هذا، فالبديل عنكم متوفر، والدين عندنا قبل كل شي".

    وأيد المغرد بدر: "المجتمع السعودي في أغلبه محافظ ولديه ثوابت إسلامية وعادات وتقاليد لا أنتم ولاغيركم يستطيع تغييرها، وأنا أطالب من هذا المنبر مقاطعة جميع المطاعم التي تهين ثوابتنا وتقاليدنا وأول مانبدأ بهرفي غصب إلا نصير منحلين أخلاقيًا ونقلد غيرنا عشان يقال عنا متطورون".

    بينما بررت المغردة العنود العتبي قرار إلغاء الستائر بزعمها: "فيه مقطع انتشر قبل فترة لبنت وولد داخل هرفي، المقطع فاضح والسبب أن المكان مغلق محد يشوفهم".

    وعلى النقيض، استغرب الهجوم على قرار إلغاء الستائر، معتبرين أن هذا تناقضا، خاصة أن ساحات مطاعم المولات والحدائق التي يتوجه لها الناس والعائلات لا توجد بها أي ستائر في الأصل.

    وعلقت مغردة: "طيب وإذا؟ هرفي مو بيتك عشان تاخذ راحتك أساسا، أشوف لما تسافرون تركيا تبلعون بدون ستاير ومعاكم زوجاتكم وبناتكم، ولا الدين بس في مطاعم السعودية".

    ​وتمتلك سلسلة مطاعم "هرفي"، أكثر من 170 فرعا لها في السعودية، وتأسس قبل 38 عاما في المملكة.

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