الصومال يستدعي سفيرته لدى سويسرا

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، اليوم السبت، سفيرتها لدى سويسرا، فاطمة عبد الله محمود.

وطالب وزير الخارجية والتعاون الدولي أحمد عيسى، السفيرة فاطمة بالعودة إلى أرض الوطن في مدة أقصاها أسبوع دون ذكر الأسباب، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وكان قادة مجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي اجتمعوا يوم الأربعاء في العاصمة مقديشو مع ممثلين من بعثة الأمم المتحدة "أنسوم"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفيري سويسرا والنرويج.

وخلال اللقاء تم بحث عدد من المواضيع المهمة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم أيضا بحث مهمة قيام هذه المنظمات والدول لدعم مهام البرلمان الفيدرالي.

وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، والسيد موليد حسين غوهاد النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ، كما حضر اللقاء لجنة مراجعة الدستور للبرلمان الفيدرالي التي قدمت مزيدا من الشرح حول عملها في الدستور.

وفي كلمة له تحدث النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ موليد حسين غوهاد عن أعمال المجلس، موضحا أن مجلس الشيوخ وعلى الرغم من حداثته أنجز مهاما عظاما منذ تأسيسه في نهاية عام 2016.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن دور أنسوم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفيري سويسرا والنرويج فيما يتعلق بالتعاون الوثيق مع الدولة الفيدرالية الساعية إلى تنمية البلاد.