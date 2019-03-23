ماي: الانتصار على "داعش" في الباغوز نقطة تحول تاريخية

وصفت لندن، اليوم السبت، الإعلان عن تطهير آخر معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا من جانب قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بأنه نقطة تحول تاريخية

القاهرة — سبوتنيك. وحذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أن تهديد التنظيم لا يزال مستمرا على المستوى الفكري.

© REUTERS / Rodi Said "قسد" تعلن نصرها النهائي على "داعش" في سوريا

ونقل بيان على موقع الحكومة البريطانية قول ماي ، بإن "تحرير آخر الأراضي التي يسيطر عليها داعش، نقطة تحول تاريخية ما كان ليتم تحقيقه لولا شجاعة القوات البريطانية والشركاء في التحالف الدولي الذين قاتلوا في سوريا والعراق".

وأتمت ماي "لكن يجب ألا نغفل عن التهديد الذي يمثله داعش، وستبقى الحكومة ملتزمة بالقضاء على فكره المسموم".

أعلن الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الباغوز السورية، والتي تعد المعقل الأخير للتنظيم.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، تحرير الأراضي السورية بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابي.