ماي: الانتصار على "داعش" في الباغوز نقطة تحول تاريخية

القاهرة — سبوتنيك. وحذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أن تهديد التنظيم لا يزال مستمرا على المستوى الفكري.
وأتمت ماي "لكن يجب ألا نغفل عن التهديد الذي يمثله داعش، وستبقى الحكومة ملتزمة بالقضاء على فكره المسموم".
أعلن الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الباغوز السورية، والتي تعد المعقل الأخير للتنظيم.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، تحرير الأراضي السورية بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابي.
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