رئيس "العربية للتصنيع": أفريقيا تستحق الاستفادة من مواردها ومصر قادرة على مساعدتها

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن أفريقيا قارة غنية أضاعت على نفسها فرصا ذهبية، نتيجة لسنوات من الشك والغموض.

وأضاف التراس خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة الحادية عشر من منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان "مصر بوابة عبورك لأفريقيا"، اليوم السبت، بالقاهرة، إن هناك فرقا بين القارة في السابق والآن.

مناخ إيجابي

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وسأل التراس "أين كنا وأين كانت أفريقيا منا، شك وغموض أضاع على هذه القارة فرص ذهبية كثيرة، والآن أين نحن؟ اليوم هناك تقرب وانفتاح بلا حدود".

وأضاف التراس، هذا التقارب بين الدول الأفريقية يكون في النهاية لمصلحة أبناء القارة.

وأوضح أن هذا الانفتاح هو نتيجة لقيادة سياسية مصرية جادة، أقدمت على طرح مبادرات واتفاقيات عملية بعيدا عن الشعارات، وكذلك اهتمام أفريقي أدي إلى خلق مناخ جديد في القارة.

وأشار التراس إلي أن الهيئة العربية للتصنيع تحركت في ظل هذا "المناخ الإيجابي"، لافتا إلى أن الهيئة عملت على استراتيجية واضحة من خلال ثلاثة محاور؛ الأول تبادل التكنولوجيا، والثاني التصنيع والثالث التصدير.

وقال التراس إن الهيئة تعمل على نقل خبراتها الكبيرة إلى القارة.

وأكد التراس على أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت بالفعل بالعمل في القارة الأفريقية، وتوقيع بروتوكولات واتفاقيات للاستفادة من الأسواق الأفريقية.

قارة غنية

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وأضاف التراس أن مصر لديها أفاق واسعة وقادرة بالكفاءات والخبرات التي لديها أن تحقق للقارة الأفريقية ما تطمح له القارة، خاصة وأنها قارة غنية وتستحق الاستفادة من مواردها.

وافتتح، اليوم السبت، محمد معيط، وزير المالية المصري، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية، والسفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والشيخ أحمد آل سودين، رئيس الإتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والصناعي، ورئيس المنظمة العربية الأفريقية للاستثمار، ونجلاء النزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية، فعاليات الدورة الحادية عشر من منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان "مصر بوابة عبورك لأفريقيا".