عادل عبد المهدي من القاهرة: الإرهاب فكر ممنهج ويجب القضاء عليه وتجفيف منابعه

أبدى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، اليوم السبت، أمله في تطور العلاقات بين البلدين إلى الأفضل.

وأكد عبد المهدي خلال المؤتمر، أنه ينتظر زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العراق.

© REUTERS / Khalid al Mousily قمة ثلاثية عاجلة... أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء العراقي منذ تنصيبه

وقال إن "زيارته إلى مصر تعد الأولى له منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء العراقي ولها دلالاتها التي تنم عن أهمية مصر في قلب قيادة وشعب العراق، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظى بها خلال زيارته إلى مصر، وأبدى سعادته لوجود رغبة وإرادة مشتركة لقيادتي وشعبي البلدين للمضي قدما في تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن "المباحثات مع السيسي تناولت سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ونقلها إلى رحاب أوسع مع مصر ودول الجوار"، مشددا على أن مصر هي الشقيقة الكبرى للعراق.

وأوضح، أن العراق اليوم صديق لدول العالم ودول الجوار ولا يرغب تكرار الصراعات والمحاور السابقة، مشيرا إلى أن العمل وبذل الجهد أساس بقاء الشعوب والمحافظة عليها، وأضاف أن العراق واجه الإرهاب، مشددا على أن الإرهاب فكر ممنهج وليس منظمة ويجب القضاء عليه وتجفيف منابعه.

كما لفت إلى أن العراق لا يوجد لديه أعداء اليوم سوى الإرهاب والفقر والأمية والبطالة، مثمنا حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة بذل الجهد والعمل لبناء الأمم.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى مصر، في أول زيارة له إلى خارج العراق منذ تسلمه المنصب رسميا في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.