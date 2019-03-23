عادل عبد المهدي من القاهرة: الإرهاب فكر ممنهج ويجب القضاء عليه وتجفيف منابعه

وأكد عبد المهدي خلال المؤتمر، أنه ينتظر زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العراق.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن "المباحثات مع السيسي تناولت سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ونقلها إلى رحاب أوسع مع مصر ودول الجوار"، مشددا على أن مصر هي الشقيقة الكبرى للعراق.
وأوضح، أن العراق اليوم صديق لدول العالم ودول الجوار ولا يرغب تكرار الصراعات والمحاور السابقة، مشيرا إلى أن العمل وبذل الجهد أساس بقاء الشعوب والمحافظة عليها، وأضاف أن العراق واجه الإرهاب، مشددا على أن الإرهاب فكر ممنهج وليس منظمة ويجب القضاء عليه وتجفيف منابعه.
كما لفت إلى أن العراق لا يوجد لديه أعداء اليوم سوى الإرهاب والفقر والأمية والبطالة، مثمنا حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة بذل الجهد والعمل لبناء الأمم.
وبدأ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى مصر، في أول زيارة له إلى خارج العراق منذ تسلمه المنصب رسميا في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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