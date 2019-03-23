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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في سوتشي، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    السيسي: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها بالعراق في مختلف المجالات

    © REUTERS / Pavel Golovkin
    العالم العربي
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    أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع العراق في كافة المجالات، مرحبا بزيارة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي إلى مصر بما يعكس قوة العلاقة بين حكومتي وشعبي البلدين.

    وقال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد المهدي عقب مباحثات جرت بينهما في القاهرة اليوم وحسبما نقل عنه بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن "زيارة رئيس وزراء العراق إلى مصر لها دلالة كبيرة باعتبارها أول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة الوزراء في بلاده وتعكس العلاقة القوية بين حكومتي وشعبي البلدين".

    وتابع السيسي أن هذه الزيارة "تأتي توثيقا لعلاقات بلدينا المتميزة، وتأكيدا لرغبتنا المشتركة في إرساء دعائم عهد جديد لمسيرة التعاون والتنسيق فيما بيننا".

    وأضاف "لقد لمست وبحق في نقاشاتي مع رئيس الوزراء العراقي، إرادة سياسية وعزما حقيقيا لاستكمال جهود بناء عراق جديد قوي وواعد، ولتحقيق مزيد من الانفتاح تجاه تعزيز العلاقات مع مصر وكل الأشقاء العرب، وتطوير علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينهم".

    وأشار السيسي إلى أن "موضوعات التعاون الاقتصادي احتلت أولوية متقدمة، انطلاقاً مما لدى البلدين من قدرات، ورغبة في الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة على الجانبين في مختلف المجالات، ولاسيما الإسهام في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة".

    ولفت إلى اتفاق الطرفين "على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي القائمة بالفعل، وفي مقدمتها البدء الفوري في التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين المنتظر عقدها في بغداد برئاسة رئيسي الوزراء، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى على الجانبين".

    ومن جهته أكد رئيس وزراء العراق أن بلاده "تتطلع إلى تنفيذ حزمة من المشروعات القادمة مع مصر في مختلف المجالات على رأسها التعاون في مجالات الإسكان والثقافة والتعليم والنقل، معربا عن أمله في تطور العلاقات بين البلدين إلى الأفضل دائما".

    وقال عبد المهدي إننا "نتطلع إلى لقاء القمة الثلاثية غدا الأحد مع مصر والأردن من أجل تنظيم العلاقات وتعميقها ونقلها إلى رحاب أكبر"، مشددا على عزم بلاده لـ "مواصلة الدور الإيجابي لبناء علاقات قوية مع الدول العربية والإقليمية وفي مقدمتها مصر".

    ووصل عبد المهدي إلى القاهرة، في وقت سابق من اليوم، في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، وتشمل الزيارة قمة ثنائية مع السيسي، ثم قمة ثلاثية يشارك فيها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين تتناول لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون في جميع المجالات.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار مصر, عادل عبد المهدي, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, العراق, مصر
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