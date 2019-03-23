سفير روسيا لدى اليمن يؤكد مجددا دعم موسكو لأمن واستقرار ووحدة اليمن

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال السفير ديدوشكين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، قبيل مغادرته مطار عدن الدولي:"روسيا لا ترحب بتقسيم اليمن وتدعم بقاء اليمن موحدا".
وأشار إلى "أن زيارته إلى عدن جاءت بناء على دعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة الشرعية للتعرف عن كثب على الوضع في عدن".
وذكر أن "الزيارة شملت عددا من المنشآت الاقتصادية منها محطة الحسوة الكهرو حرارية وميناء عدن والبنك المركزي اليمني".
وأضاف أنه "اطلع خلال الزيارة على الأضرار التي لحقت بالقنصلية الروسية"، مثمنا "جهود الحكومة اليمنية واستعدادها إعادة اعمار القنصلية خلال الفترة القادمة".
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