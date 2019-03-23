وزير المالية المصري: نواجه تحديات كبيرة داخليا وخارجيا لكننا نسير في الاتجاه الصحيح

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن المؤسسات الدولية المتخصصة في العالم تشهد لمصر أنها تسير في الطريق الإيجابي.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات الدورة الحادية عشر من منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان "مصر بوابة عبورك لأفريقيا"، اليوم السبت، بالقاهرة، "بالفعل هناك تحديات وهناك عجز في الموازنة ودين وخدمة دين لكن السؤال هل نواجه هذه التحديات أم لا".

© Sputnik . Mohamed El Khouly وزير المالية المصري: أفريقيا تعاني تحديات كثيرة ومصر لديها مبادرات لمواجهتها

وتابع الوزير "نعم لدينا تحديات كأي دولة، لكن ما يسأل عنه العالم هو ماذا نفعل لكي نواجه هذه التحديدات".

وقال الوزير، التقارير الصادرة من الجهات الدولية، آخرها في فيتش أمس الأول رفعت تصنيف الاقتصاد المصري، وهذه تصنيفات علمية بحتة.

والداخل المصري أيضا يرى ما نفعل وكيف استعدنا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما انعكس على توفير فرص عمل، وكذلك الإصلاح الذي قامت به الحكومة وانعكس على نسبة النمو، بالإضافة إلى الاستقرار المالي والمصرفي.

وقال الوزير، إن الشعب المصري الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي خلال 3 سنوات يرى كل ذلك، ويرى قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها.

وفي رده على سؤال لـ"سبوتنيك" حول "متى يشعر المواطن المصري بهذه النجاحات؟ قال الوزير، "إنه لم يكن من الممكن القيام بأي تحرك لصالح المواطن دون إصلاح الآليات الحاكمة التي تدير المنظومة كلها."

وأضاف الوزير "أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات الداخلية والخارجية".

وتابع معيط أنه على الرغم من هذه التحديات والأزمات العالمية، ما زال الاقتصاد المصري قادر على مواجهة هذه التحديات وتلبية احتياجات الدولة ومواطنيها، وقال "لو معناش (لم نملك) المال ما استطعنا القيام بمبادرة 100 مليون صحة (مبادرة مصرية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية كالضغط والسكر والسمنة كلفتنا 5 إلى 6 مليار جنيه).

وتابع "أجرينا 100 ألف عملية (للقضاء على قوائم الانتظار في العمليات الخطيرة) كلفتنا ما يقرب من 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع توزيع التابلت لطلاب الثانوية العامة".

ووعد الوزير أن تتضمن الميزانية الجديدة للدولة المصرية خفض العجز المالي، وتتضمن زيادة الاستثمارات خاصة في الصحة والتعليم، وإصلاح الأجور.

وافتتح، اليوم السبت، محمد معيط وزير المالية المصري، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية، والسفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والشيخ أحمد آل سودين رئيس الإتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والصناعي ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار، ونجلاء النزهي مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية، فعاليات الدورة الحادية عشر من منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان "مصر بوابة عبورك لأفريقيا".