بالفيديو... تصرف عفوي من الملك سلمان بعد أدائه العرضة

شارك العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في أداء رقصة العرضة، وذلك أثناء رعايته الحفل الختامي للدورة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية مشهدا عفويا لخادم الحرمين الشريفين، عقب انتهائه من أداء رقصة العرضة، عندما قبل العلم السعودي، قبل أن يتوجه إلى مقعده لمتابعة الحفل.

ولدى وصول الملك سلمان، مقر المهرجان، كان في استقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

​وقام الملك سلمان خلال الحفل بتسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بـ جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية" من قبل الملك سلمان.

© AP Photo / Saudi Press Agency بعد 43 يوما وبمشاركة أول امرأة... الملك سلمان يفاجئ السعوديين هذا المساء

وشهد المهرجان، مشاركة أول امرأة في سباقات الهجن وهي الأميرة جميلة بنت عبد المجيد بن سعود بن عبد العزيز.

وكان المهرجان الذي استمر 43 يوما، قد شهد مشاركة أكثر من ألف مالك إبل، كما تميز بالفعاليات المصاحبة والمتمثلة في القرية التراثية، وفعاليات النوماد، ومعرض الفنان المقيم الذي شارك فيه تشكيليون من مختلف دول العالم.

وضم المهرجان الرحلة الاستكشافية لقافلة "ركايب" التي جابت صحراء الربع الخالي لأكثر من 25 يوما بمشاركة 81 شخصا من أكثر من 21 دولة، قاطعين قرابة الـ600 كيلومتر، بداية من "أوبار" وعبورا بالكثير من المعالم التاريخية في صحراء الربع الخالي.