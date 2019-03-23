بالفيديو... تصرف عفوي من الملك سلمان بعد أدائه العرضة

كما أظهرت لقطات تلفزيونية مشهدا عفويا لخادم الحرمين الشريفين، عقب انتهائه من أداء رقصة العرضة، عندما قبل العلم السعودي، قبل أن يتوجه إلى مقعده لمتابعة الحفل.
تحت بيرق سيدي سمعٍ وطاعة 🇸🇦🇸🇦🇸🇦— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 23, 2019
#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل pic.twitter.com/BfoPtNGdmv
ولدى وصول الملك سلمان، مقر المهرجان، كان في استقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
#صور | #خادم_الحرمين_الشريفين يرعى الحفل الختامي لـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_الثالث.#واس pic.twitter.com/XhkhzrF5bB— واس (@spagov) March 23, 2019
وقام الملك سلمان خلال الحفل بتسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بـ جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية" من قبل الملك سلمان.
وكان المهرجان الذي استمر 43 يوما، قد شهد مشاركة أكثر من ألف مالك إبل، كما تميز بالفعاليات المصاحبة والمتمثلة في القرية التراثية، وفعاليات النوماد، ومعرض الفنان المقيم الذي شارك فيه تشكيليون من مختلف دول العالم.
وضم المهرجان الرحلة الاستكشافية لقافلة "ركايب" التي جابت صحراء الربع الخالي لأكثر من 25 يوما بمشاركة 81 شخصا من أكثر من 21 دولة، قاطعين قرابة الـ600 كيلومتر، بداية من "أوبار" وعبورا بالكثير من المعالم التاريخية في صحراء الربع الخالي.
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