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18:48 23 مارس/ آذار 2019
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    مروحية عسكرية أمريكية

    صحيفة: قوات أمريكية نفذت 3 عمليات إنزال سرية بصحراء الأنبار

    © flickr.com/ Morning Calm Weekly Newspaper Installation
    العالم العربي
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    نقلت صحيفة عراقية عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد نفذت ثلاث عمليات إنزال سرية في صحراء الأنبار خلال الأسبوع الماضي دون معرفة نتائج تلك العمليات".

    وأضاف المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "نشاط القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد العسكرية زاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بشكل لافت، خاصة في ظل وجود مفارز قتالية من النخبة بدأت نشاطا واضحا في صحراء الأنبار مؤخرا لتعقب أهداف خاصة بتنظيم داعش وهي تتحرك بحرية".

    الجيش الأمريكي
    © AP Photo / Oksana Dzadan
    تأكيدات حول مكان البغدادي والدعم الذي يتلقاه من "عين الأسد" الأمريكية

    وكان مصدر عراقي، أكد أمس الجمعة أن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة الأسد غربي البلاد زادت من عدد موظفيها العراقيين.

    وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد غرب البلاد زادت مؤخرا من أعداد موظفيها العراقيين العاملين معها وفق المعلومات المتوفرة لدينا والأمر يتم بعيدا عن أعين الجهات الحكومية الرسمية".

    وأضاف المصدر أن "زيادة أعداد الموظفين العراقيين سواء مترجمين أو عاملين في وظائف أخرى دليل خطير، على أن القوات في ازدياد مستمر وأنها تنوي البقاء لفترات أطول"، لافتا إلى أن الموضوع مبهم ويحتاج إلى تحقيق حكومي لبيان أسباب الزيادة الأخيرة في أعداد الموظفين.

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    أخبار العراق, عملية إنزال, الجيش الأمريكي, أمريكا, العراق
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