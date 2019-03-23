مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في أم درمان غرب الخرطوم

أفادت مصادر أمنية سودانية بمقتل ما لا يقل عن 10 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في أم درمان غرب الخرطوم.

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ووقع الانفجار في منطقة غرب الحارات في أم درمان غرب العاصمة السودانية. وأضشارت معلومات أولية إلى أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية.

وأدى انفجار القنبلة بأم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت إلى مقتل 10 أطفال بينهم أشقاء في منطقة غرب الحارات.

وبحسب قناة "العربية الحدث" فرضت قوات الشرطة السودانية طوقا حول موقع الانفجار في أم درمان.

وبحسب القناة أكد شهود عيان أن الحادثة وقع أثناء محاولة الأطفال تفكيك القنبلة واستخدام النحاس الموجود بها.

وتكررت حوادث مقتل الأطفال الناتجة عن انفجار القنابل ومخلفات الحرب خاصة في المناطق العسكرية والتي تشهد نزاعات مسلحة مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.