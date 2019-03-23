ترامب: 100% من الأراضي التي كانت خاضعة لـ"داعش" في سوريا والعراق تحررت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 100 في المئة من الأراضي التي كانت خاضعة لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا "تحررت".

© REUTERS / RODI SAID خبراء يكشفون حقيقة الإعلان الأمريكي بالقضاء على "داعش" في سوريا

وحسب "رويترز" قال ترامب: "أمريكا ستظل يقظة فيما يتعلق بالتنظيم وسنقاتل التنظيم حتى تتم هزيمته تماما أينما كان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، بما ينهي ما يسمى "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، والتي امتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وجاء إعلان قسد بعد يوم واحد من إعلان الناطقة الصحافية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، أن الأراضي السورية باتت محررة بنسبة 100 بالمئة من إرهابيي تنظيم "داعش".

وتعاني سوريا، منذ منتصف آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، اللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.