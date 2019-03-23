التحالف: تم القضاء على "داعش" ولكن مقاتليه مازالوا يختبئون في معسكرات

قالت قيادة التحالف الدولي ضد تنيظم "داعش" الإرهابي إن التنظيم ينتظر الوقت المناسب ليعاود الظهور والعديد من المدنيين الذين جرى إخلاؤهم من الباغوز هم من عوائل التنظيم.

لقاهرة — سبوتنيك. وقال الفريق بول لاكاميرا، قائد عملية "العزم الصلب" التي يقودها التحالف، في بيان على موقع التحالف، "دعونا لا نرتكب أخطاء، داعش يحتفظ بقوته، لقد اتخذوا قرارات مدروسة للحفاظ على ما تبقى من أعداد مقاتليهم المتناقصة وإمكاناتهم باللجوء إلى مخيمات النازحين والاختباء بالمناطق النائية، وهو في انتظار الوقت المناسب لمعاودة الظهور".

وتابع لاكاميرا، "العديد من المدنيين الذين جرى إخلاؤهم من الباغوز هم من عوائل إرهابيي داعش واتبعوا نهجه الراديكالي طواعية ولن يتخلوا عن ذلك الفكر بسهولة"، مضيفا أن "إعادة دمج هؤلاء في المجتمع يتطلب جهدا جماعيا من التحالف والمجتمع الدولي لإزالة الظروف التي قد تسمح لداعش بمعاودة الظهور".

وكان الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، أعلن اليوم السبت تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الباغوز السورية، والتي تعد المعقل الأخير للتنظيم.

وقال المدير الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي، في تغريدة له على "تويتر" صباح اليوم السبت، "الباغوز تحررت والنصر العسكري ضد داعش تحقق"، مضيفا "نهدي هذا النصر لكل عوائل الشهداء وجرحانا، أولئك الأبطال الذين لولا تضحياتهم لما تحقق هذا النصر".

وتابع: "بعد سنوات من التضحيات الكبرى نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة ونجدد العهد على مواصلة الحرب وملاحقة فلولهم حتى القضاء التام عليهم".